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В ЕС прокомментировали ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Москву продолжить решать украинский кризис путем дипломатии

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности в Европе и призвал Москву продолжить добиваться деэскалации напряженности вокруг Украины дипломатическими средствами. Он написал об этом в Twitter.

«Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия дает возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы», — говорится в сообщении.

Боррель отметил, что ЕС и США выступают за дипломатический подход к решению украинского кризиса, и призвал к этому Россию.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что в ведомстве изучают ответ Соединенных Штатов.

Ответ передал в среду, 26 января, американский посол Джон Салливан. Вашингтон отказался обнародовать документ, чтобы сохранить возможность конфиденциальных переговоров.

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