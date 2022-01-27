Украинцы захотели сдаться в плен России

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил с трибуны, что рядовые украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы «готовящейся российской агрессии», что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России, чтобы сразу сдаться в плен. Об этом сообщает телеканал «Рада».

«Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине», — полагает парламентарий.

«Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — добавил Шуфрич.

Депутат видит решение проблем в соблюдение Минских соглашений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет настоящей провокации вокруг Украины. По словам главы российского ведомства, цель действий Запада состоит в попытке подтолкнуть Киев на силовую операцию на территории Донбасса. Другой вероятной причиной, как уточнил Лавров, может быть попытка заставить украинскую столицу отказаться от минских договоренностей.

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк в интервью The Times назвал 20 февраля «датой вторжения» России. По его словам, украинскую сторону беспокоит именно эта дата. 20 февраля закончатся Олимпийские игры в Пекине, также на этот день запланировано окончание совместных военных учений армий России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.