Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Известная российская фигуристка Попова рассказала о расставании с мужем 01:31
Демограф оценил, когда распространение «омикрона» в России достигнет пика 01:29
Роднина назвала женское одиночное катание флагманом России на Олимпиаде 01:10
В ДНР выразили опасения из-за возможных постановочных химатак 01:08
Эрдоган прокомментировал оскорбление в свой адрес от журналистки 01:05
Глушаков — о Жиркове в «Химках»: мастерство не пропьешь 00:50
В Польше назвали условие допуска российских специалистов на объекты ПВО США 00:44
ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин 00:41
Фигуристы группы Тутберидзе прилетели в Красноярск для сбора... 00:35
Эрдоган пригласил Путина в Турцию 00:24

Украинцы захотели сдаться в плен России

Депутат Рады Шуфрич заявил, что украинцы готовы сдаться в плен России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил с трибуны, что рядовые украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы «готовящейся российской агрессии», что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России, чтобы сразу сдаться в плен. Об этом сообщает телеканал «Рада».

«Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине», — полагает парламентарий.

«Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — добавил Шуфрич.

Депутат видит решение проблем в соблюдение Минских соглашений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет настоящей провокации вокруг Украины. По словам главы российского ведомства, цель действий Запада состоит в попытке подтолкнуть Киев на силовую операцию на территории Донбасса. Другой вероятной причиной, как уточнил Лавров, может быть попытка заставить украинскую столицу отказаться от минских договоренностей.

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк в интервью The Times назвал 20 февраля «датой вторжения» России. По его словам, украинскую сторону беспокоит именно эта дата. 20 февраля закончатся Олимпийские игры в Пекине, также на этот день запланировано окончание совместных военных учений армий России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть