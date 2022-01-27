Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Известная российская фигуристка Попова рассказала о расставании с мужем 01:31
Демограф оценил, когда распространение «омикрона» в России достигнет пика 01:29
Украинцы захотели сдаться в плен России 01:23
Роднина назвала женское одиночное катание флагманом России на Олимпиаде 01:10
В ДНР выразили опасения из-за возможных постановочных химатак 01:08
Глушаков — о Жиркове в «Химках»: мастерство не пропьешь 00:50
В Польше назвали условие допуска российских специалистов на объекты ПВО США 00:44
ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин 00:41
Фигуристы группы Тутберидзе прилетели в Красноярск для сбора... 00:35
Эрдоган пригласил Путина в Турцию 00:24

Эрдоган прокомментировал оскорбление в свой адрес от журналистки

Эрдоган заявил, что журналистка Кабаш оскорбила не его, а народ Турции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью каналу NTV, что журналистка Седеф Кабаш, которая прокомментировала его политику оскорбительной поговоркой про скот во дворце, нагрубила турецкому народу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сын этого народа, я президент, избранный 52% голосов. На самом деле они оскорбляют саму нацию в глазах Тайипа Эрдогана. Аналогия с амбаром тоже является оскорблением этого любимого народа, это отсутствие культуры», — сказал он.

Агентство отмечает, что в Турции оскорбление президента уголовно наказуемо. Так, осенью прошлого года председателя главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу обязали выплатить Эрдогану более 43 тыс. турецких лир за слова, сказанные против него в Великом национальном собрании (местный парламент).

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Кабаш арестовали. Журналистку задержали у нее дома ночью 21 января. Расследование преступления против президента ведет генеральная прокуратура.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть