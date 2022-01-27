Москва прокомментировала передачу ответов НАТО на предложения России

Россия получила письменный ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности и будет его изучать. Об этом заявил «Интерфакс» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца», — сказал представитель МИД России.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

При этом Вашингтон отказался обнародовать документ, «оставляя место для конфиденциальных переговоров».

По данным DPA, Североатлантический альянс в своем ответе счел ключевые требования Москвы «неприемлемыми» и не пошел на «большие уступки» российской стороне.

22 января источники в американской администрации заявили, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

Предложенные проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.