Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эрдоган пригласил Путина в Турцию 00:24
Месси не вызван в сборную Аргентины из-за перенесенного COVID-19 00:20
Псаки высказалась о санкциях против Путина 00:17
Рудковская назвала причину госпитализации Плющенко 00:05
Минюст вновь расширил список иноагентов еще двумя организациями 26.01.2022, 23:58
Регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25% 26.01.2022, 23:55
Губерниев отреагировал на невероятный камбэк Медведева... 26.01.2022, 23:51
Американский журналист: не стала ли бригада, питаемая Овечкиным, слишком... 26.01.2022, 23:41
Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» 26.01.2022, 23:32
«Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную Ирана 26.01.2022, 23:31

Москва прокомментировала передачу ответов НАТО на предложения России

Грушко: Москва изучит ответы НАТО на предложения России по безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия получила письменный ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности и будет его изучать. Об этом заявил «Интерфакс» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца», — сказал представитель МИД России.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

При этом Вашингтон отказался обнародовать документ, «оставляя место для конфиденциальных переговоров».

По данным DPA, Североатлантический альянс в своем ответе счел ключевые требования Москвы «неприемлемыми» и не пошел на «большие уступки» российской стороне.

22 января источники в американской администрации заявили, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

Предложенные проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть