CNN: Украина получила копию ответа США на предложения России по гарантиям безопасности

Украина получила копию ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе передал и альянс. Ответ НАТО о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе Александру Токовинину.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности не стал для Москвы неожиданностью и у России есть твердый и решительный план действий.