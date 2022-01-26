Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки»

Основной задачей «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) на данном этапе является устранение противоречий сторон относительно реализации Минских соглашений. Об этом заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров политических советников лидеров стран нормандского формата, сообщает ТАСС.

«Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и в Контактной группе <...> Поэтому это первоочередная задача в нормандском формате — выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений в том, что касается политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов», — подчеркнул Козак.

По его словам, состоявшийся «непростой» разговор стал, возможно, «первым подобным откровенным разговором для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений».

«Сегодня речь идет не столько даже о том, чтобы обсуждался вопрос, уже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, люди разговаривали друг с другом, а чтобы была реакция на те многочисленные письменные предложения, которые Донбасс внес в Контактную группу, хоть или положительный, или отрицательный ответ. Но, к сожалению, мы и по этому вопросу не договорились, для этого тоже попросили двухнедельную паузу», — пояснил он, указывая на то, что «все предложения Донецкой и Луганской областей Украины по политическим, гуманитарным вопросам, вопросам безопасности, остаются без положительной или отрицательной реакции Украины».

В то же время, добавил он, стороны договорились о «безусловном» соблюдении перемирия, подписанного 22 июля 2020 года, вне зависимости от разночтений по соглашениям. Однако, по словам представителя российской стороны, Москву пытались сделать стороной конфликта.

«Очень много дискуссий относительно того, что Россия поддерживает сепаратистов. И через эту логику пытаются сделать Россию стороной конфликта по Минским соглашениям. После заключения Минских соглашений дискуссии на тему, кто кого поддерживает, лишены всякого практического смысла», — сказал Козак.

При этом он не стал комментировать прозвучавшие в России инициативы по поставке оружия ЛНР и ДНР.

«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать», — объяснил Козак.

26 января в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча политических советников лидеров стран нормандского формата, продлившаяся почти восемь с половиной часов. В последний раз участники данного объединения встречались в августе 2021 года. В Кремле заявили, что надеются на «хороший, открытый разговор».