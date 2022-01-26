В Совфеде назвали сроки ответа России на реакцию США по гарантиям безопасности

Россия в течение нескольких дней подготовит ответ на реакцию США по гарантиям безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе передал и альянс. Ответ НАТО о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе Александру Токовинину.