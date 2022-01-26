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В Думе сообщили о наличии у России плана действий после ответа США по безопасности

Депутат Госдумы Чепа: у России уже есть решительный план действий на ответ США по безопасности

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Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности не стал для Москвы неожиданностью и у России есть твердый и решительный план действий. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У нас есть план и мы будем действовать в соответствии с этим планом. Я думаю, что он будет довольно продуманный, твердый и решительный», — сказал Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия отстаивает последовательную и прямолинейную позицию в вопросе безопасности.

Посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе передал и альянс. Ответ НАТО о гарантиях безопасности был передан послу России в Брюсселе Александру Токовинину.

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