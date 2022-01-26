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Генсек НАТО рассказал о трех направлениях в отношениях с Россией, где возможен прогресс

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Johanna Geron/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс 26 января передал России свои ответы на предложения Москвы по безопасности в Европе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Сегодня НАТО передала письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», — сказал он.

По его словам, есть три направления, по которым возможен прогресс. Первое — отношения между Россией и НАТО, для улучшения которых необходимо восстановить представительства в Москве и Брюсселе.

Второе направление — озабоченности России по поводу возможного вступления Украины в НАТО. Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать мнение России, но подчеркнул, что все страны должны иметь свободу выбора союзов. Он добавил, что Россия должна отозвать от границ Украины свои войска.

Третье направление касается контроля над вооружением, в частности, размещения ядерного оружия, ракет средней дальности, прозрачности военных учений и сотрудничества по укреплению кибербезопасности.

Ранее посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности.

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