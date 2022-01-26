Блинкен оценил вероятность вторжения России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рекомендации американцам покинуть Киев не означают, что США уверены во вторжении России на Украину. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Госдепартаменте, передает ТАСС.

«Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», — сказал он.

Он подчеркнул, что посольство США на Украине продолжит работу.

«Мы продолжаем поддерживать серьезное присутствие, чтобы оказывать Украине дипломатическую, экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности», — добавил Блинкен.

По его словам, США не исключают, что у России еще нет твердого решения по поводу возможного «вторжения» на Украину.

Ранее Блинкен заявил, что США не будут обнародовать письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».