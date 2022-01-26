Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных... 20:59
Минцифры включило «Госуслуги» и «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов 20:56
Плющенко попал в больницу 20:54
Госдепартамент подтвердил передачу ответа на предложения России по безопасности 20:52
«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» 20:47
В МИД подтвердили получение ответа США на свои предложения по безопасности 20:22
Украинский депутат попал в скандал, признав Крым российским 20:18
Генсек НАТО объявил срочную пресс-конференцию 20:14
Французский боец ММА совершил самоубийство 20:05
В ДНР заявили о готовности Украины атаковать Донбасс 20:03

Госдеп США выдвинул ультиматум российским послам

Госдеп может вынудить посла РФ в США Антонова покинуть страну к апрелю

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Глава посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент страны вынудит его покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько российских дипломатов не получили американские визы для участия в первой сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, главе российской делегации визу дали «за несколько часов» до вылета. Крутских назвал это решение властей США «подлостью», но заверил, что российская делегация справится со своими задачами и в усеченном составе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть