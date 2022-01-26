Госдеп США выдвинул ультиматум российским послам

Глава посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент страны вынудит его покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько российских дипломатов не получили американские визы для участия в первой сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, главе российской делегации визу дали «за несколько часов» до вылета. Крутских назвал это решение властей США «подлостью», но заверил, что российская делегация справится со своими задачами и в усеченном составе.