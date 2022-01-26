В МИД подтвердили получение ответа США на свои предложения по безопасности

Посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.