Трамп объявил себя следующим президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп во время игры в гольф заявил, что будет следующим после Джо Байдена американским лидером. Видео с его заявлением опубликовал аккаунт Theyeshivaworld в Instagram.

По его словам, он является «45-м и 47-м» американским президентом.

Ранее Трамп пообещал своим сторонникам-республиканцам до 2024 года вернуть контроль над конгрессом и Белым домом.

Он также заявлял, что ложь о его связях с Россией, которую распространяли в США, помешала его работе в Белом доме. Политик также отметил, что при нем у США не было таких проблем с Россией, Китаем и Ираном, как сейчас. По мнению Трампа, зарубежные партнеры не уважают нового президента США Байдена и его команду. Поэтому теперь другие страны осмеливаются на агрессию и провокации против Вашингтона.

Нынешний американский президент Джо Байден, в свою очередь, обвинял своего предшественника в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия. Трамп ответил, что тот пытается отвлечь общественность от собственных политических неудач.