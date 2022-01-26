ЕР просит власти России помочь Донбассу военными поставками

Партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции, «необходимой для сдерживания агрессии». Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель фракции в Государственной думе Владимир Васильев, сообщает пресс-служба ЕР.

«Действия стран НАТО сегодня уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу <...> Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличиваются, снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность. Истребления людей мы не можем допустить, поэтому мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит <...> Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. В Совете думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заявил Васильев.

Ранее о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, «накачанной» западным летальным оружием.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия в Донбасс, заявил, что Запад должен побудить Киев выполнять Минские соглашения.

Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов уточнил, что на территории Донбасса не было и нет регулярных воинских частей Российской Федерации. Кроме того, туда не поставляется российское оружие.