Джонсон ответил на вопрос о возможной отставке из-за вечеринок на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен уходить со своего поста из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом он сообщил в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос лидера британской оппозиции Кира Стармера, передает РИА «Новости».

Стармер напомнил премьеру, что тот обещал опубликовать полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит.

«Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил», — сказал Джонсон.

Ранее Скотленд-Ярд объявил о начале расследования в связи с нарушением коронавирусных ограничений в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, передает Sky News. По ее словам, правоохранители будут расследовать «потенциальные нарушения коронавирусных ограничений».

В Консервативной партии Великобритании и британских СМИ и соцсетях несколько недель идут бурные обсуждения поведения премьер-министра Бориса Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции. В начале января в сеть попало электронное письмо одного из высокопоставленных чиновников Великобритании, в котором он приглашал около 100 сотрудников Даунинг-Стрит, 10, на закрытую вечеринку «со своими напитками» в мае 2020 года.

Также стало известно о праздновании Дня рождения Джонсона в июне 2020 года на Даунинг-Стрит, однако позже в правительстве заявили, что сотрудники «ненадолго собрались» в кабинете министров после рабочего дня.