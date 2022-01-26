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На Украине заявили об «эффекте бабочки» из-за событий в стране

Посол Украины в Японии Корсунский заявил, что происходящее в стране повлияет на мир

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Global Look Press

Посол Украины Сергей Корсунский заявил о том, что происходящее в стране может повлиять на процессы в других регионах мира, в том числе на японские острова. Об этом дипломат рассказал во время выступления в пресс-клубе для иностранных СМИ, сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что вы со мной согласитесь, но «эффект бабочки» здесь [на Украине] может резонировать даже на расстояние в тысячи километров и отразиться обратно», — сказал он.

По словам Корсунского, в последние недели Киев наблюдает «значительное число российских военных» на своей границе. Российские военные «проводят там учения, разбивают там лагеря и на самом деле готовят себя к тому, чтобы провести атаку на Украину».

Посол подчеркнул, что происходящее не является «чем-то новым», однако, по его словам, в настоящее время на к украинской границе прибывают «многочисленные военные с российского Дальнего Востока», которые «выстроили линию военных сооружений».

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада нагнетают истерию вокруг Украины.

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