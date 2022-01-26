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Лавров попросил «не щелкать» во время его выступления в Госдуме

Глава МИД Лавров на выступлении в Думе попросил журналиста не щелкать камерой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в Госдуме прервал свою речь и сделал замечание журналисту, сообщает РИА «Новости».

Глава российского МИД выступил на правительственном часе в Госдуме и ответил на вопросы депутатов об отношениях с США, евразийской интеграции и продвижении русского языка за рубежом.

«Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое», — обратился министр к корреспонденту, добавив, что ему можно снимать на камеру телефона в беззвучном режиме.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

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