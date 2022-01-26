Премьер Хорватии извинился перед Украиной за «чушь» президента Милановича

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед гражданами Украины за слова президента Зорана Милановича о коррумпированности этой страны, назвав заявления главы Хорватии «чушью», сообщает РИА «Новости».

«Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам», — заявил Пленкович.

Он также прокомментировал заявления Милановича о возвращении хорватских подразделений с восточного фланга НАТО.

«С учетом того, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент», — заявил Пленкович.

Ранее правительство Хорватии прокомментировало заявление президента Зоран Милановича о НАТО.

Миланович заявил, что в случае потенциальной войны России с НАТО Хорватия отзовет своих военнослужащих домой. Он подчеркнул, что хорваты не имеют отношения к эскалации в Восточной Европе и не оставят там ни единого солдата. Политик добавил, что обострение ситуации связано с динамикой политики США, опасно ведущих себя на международной арене. При этом на Украину свои войска НАТО отправлять не будет.