Лавров раскрыл методы борьбы США против России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет наказать Россию и Китай санкциями, провокациями и демонизацией в медиа, сообщает ТАСС.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику — прежде всего нашу страну и КНР, — [на Западе — «Газета.Ru»] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого», — заявил Лавров.

Он отметил, что Соединенные Штаты не считаются ни с интересами своих противников, ни с интересами своих союзников, навязывания свою концепцию мироустройства, якобы основанную на правилах.

«В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной, универсальной многосторонности, который воплощен в ООН, подрывая тем самым международное право и ооноцентричную архитектуру международных отношений», — пояснил Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предостерег Запад от попыток «замотать» инициативу по безопасности.