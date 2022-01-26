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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с главами ДНР и ЛНР

Песков: Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА «Новости».

«Нет, сейчас таких планов нет», — уточнил представитель Кремля.

Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы, приостанавливают отпуска для всего личного состава, госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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