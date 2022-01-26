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Штурмовавшие Верховную Раду заявили о смерти одного из протестующих

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Celestino Arce/Reuters

Глава украинского движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил в Telegram-канале, что во время вчерашней попытки штурма Верховной рады умер протестующий.

«Полиция ждет экспертизы, от чего умер участник акции. Результаты экспертизы могут быть искажены, есть информация, что его полиция била по голове», — говорится в сообщении.

При этом полиция опровергает сообщение о гибели участника акции SaveФОП, передает портал «Страна.ua». По версии правоохранителей, упомянутый протестующий лишь потерял сознание, а после оказания первой помощи самостоятельно покинул место проведения акции.

У стен украинского парламента второй день подряд проходят массовые акции протестов — представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели выступают против введения обязательных кассовых аппаратов. Известно, что полиция задерживает некоторых участников акции. Украинские СМИ называют происходящее «митингом ФОПов», то есть «протестом ИП». ФОП — аббревиатура, образованная от украинского «фiзична особа-підприємець», то есть «индивидуальный предприниматель».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что депутатов Верховной рады эвакуировали по подземному ходу из-за угрозы прорыва в здание протестующих.

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