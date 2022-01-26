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В МИД РФ заявили, что военная ситуация в мире дошла до опасной черты

Замглавы МИД Грушко: процесс эволюции военно-политической ситуации в мире дошел до опасной черты

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Пресс-служба МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и мире дошел до «опасной черты», сообщает РИА «Новости».

По его словам, в этой ситуации необходимо предпринять «самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся».

«Наши предложения, которые были сформулированы президентом РФ, открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас, для дипломатов, является фундаментальной задачей, но и все-таки к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, учета законных интересов безопасности других», — отметил Грушко.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

23 января министр иностранный дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен провели в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

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