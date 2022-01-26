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В ДНР заявили, что ВСУ перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления

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РИА «Новости»

Украинские силовики перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), его слова передает РИА «Новости».

«Командование Народной милиции ДНР продолжает фиксировать мероприятия активной подготовки вооруженных формирований Украины к наступательным действиям в Донбассе», — рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что, по информации Народной милиции ДНР, на железнодорожных станциях населенных пунктов Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, предназначенных для восполнения войсковых и оперативных запасов.

Для того, чтобы скрыть этот факт от патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местных жителей, разгрузка железнодорожных составов происходит в ночное время суток, уточнил представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, была отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций, которые вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе.

Ранее в самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы, приостанавливают отпуска для всего личного состава, госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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