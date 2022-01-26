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DPA: советники «нормандской четверки» обсудят дату прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР

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РИА «Новости»

Советники лидеров «нормандского формата» могут договориться 26 января о дате переговоров Украины с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по вопросу о статусе Донбасса. Об сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что источники в администрации президента Франции рассказали о возможной повестке переговоров. В частности, речь пойдет о «гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины», включая возможность диалога Киева с представителями ЛДНР.

При этом ТАСС передает, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак уже опроверг появившуюся информацию о согласии страны вести переговоры с республиками Донбасса.

«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» (укр. — предательство) на ровном месте, — сказал он.

В Париже 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), которые в последний раз общались еще в августе. Стороны намерены обсудить минские соглашения по Донбассу. Германию на этом саммите представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн, Москву и Киев — замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. После этого в том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, но он так и не вступил в силу.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Ермака о том, что встреча советников «нормандской четверки» — «мощный сигнал» о том, что переговорный процесс был разблокирован.

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