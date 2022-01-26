В Крыму заявили о завершении подготовки первого иска к Украине по водной блокаде

Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, его планируется подать в Арбитражный суд республики до конца февраля 2022 года. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА «Новости».

В августе прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

«Идет объемная и скрупулезная работа. Каждая цифра нанесенного республике ущерба будет подтверждена. Все необходимые документы к иску будут приложены. Уверен, что организаторы блокады понесут заслуженное наказание», — сказал Фикс.

Он отметил, что этот иск станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущерба Крыму в результате устроенными Киевом энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами.

В декабре прошлого года заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия продолжает решать проблему водоснабжения полуострова.

По его словам, после введения Киевом в 2014 году водной блокады Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова. До конца 2021 года планировалось завершить строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.