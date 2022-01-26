Стала известна страна с самым крупным долгом в бюджеты ООН

США по-прежнему являются самым крупным должником в бюджеты Организации объединенных наций, что создает трудности для работы секретариата ООН. Об этом сказано в заявлении постоянного представительства России при ООН, которое было размещено на его сайте.

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», — отмечается в заявлении миссии РФ, выпущенном в ответ на релиз постпредства США, в котором говорилось об «американском лидерстве в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Также российское постпредство указало, что «нелегитимные односторонние санкции» в адрес некоторых развивающихся стран «создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее».

Ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в том, что американская сторона распространяет ложь о ситуации вокруг Украины, обвиняя РФ в скоплении сил у границы. В дипмиссии заявили, что американские дипломаты, «культивируя русофобию» среди собственных граждан и стран-единомышленников, говорят о скоплениях войск РФ, «как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории».