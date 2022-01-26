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Pew Research: рейтинг одобрения президента США Байдена опустился до 41%

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Kevin Lamarque/Reuters

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research.

«Байден начал свое президентство с положительной оценки его работы и широкой общественной поддержки в его способности справиться с рядом серьезных проблем, в частности с воздействием коронавируса на общественное здравоохранение. Свой второй год Байден начинает с меньшим уровнем одобрения граждан. Большинство не доверяет ему по многим вопросам, включая коронавирус», — говорится в публикации.

Опрос был проведен с 10 по 17 января. В нем поучаствовали 5128 граждан США.
Из них только 41% одобрил работу Байдена в качестве президента Соединенных Штатов. Это чуть меньше, чем в сентябре 2021 года (44%), и значительно меньше, чем в апреле (59%).

При этом около 21% респондентов высказали удовлетворенность состоянием дел в стране.

Ранее исследовательская служба Университета Куиннипэк опубликовала опрос, из которого следует, что рейтинг популярности президента США Джо Байдена за три месяца снизился с 36 до 33%.

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