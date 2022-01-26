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Украинцам предрекли «ком катастроф»

Киевский политолог Ермолаев предупредил, что на Украине нарастает «ком катастроф»

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Global Look Press

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперед. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Украина может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и иные уже накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.

«Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», — утверждает Ермолаев.

Ранее мэр украинского города Шостка в Сумской области Николай Нога заявил, что цена на газ в новом отопительном сезоне является «безумной».

Как считает градоначальник, в 2022 году отопительный сезон в городе идет непросто.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ безумная... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев», — объяснил Нога.

По словам главы города, именно проблема вокруг стоимости газа сейчас заботит население.

Нога обратил внимание, что теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Шостке самая мощная на территории Сумской области и рассчитана на серьезные нагрузки.

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