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В ФРГ потребовали реанимировать форматы переговоров и соглашений с Россией

Более 40 немецких общественных деятелей призвали власти Германии отказаться от конфронтации с РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Свыше 40 немецких экспертов в области международной политики, в том числе бывшие дипломаты и военные, потребовали от правительства Германии принять гарантии безопасности в Европе и прекратить обострение в отношениях между НАТО и России. Открытое письмо подписано от имени коллектива авторов из Института международной политики WeltTrends, в числе которых — экс-послы ФРГ Арне Зайферт, Вольфганг Грабовски и Отто Пфайфер, бывший депутат бундестага доктор Норман Пех. Текст обращения «Во имя политики безопасности Германии на службе мира» опубликован в «Российской газете».

В своем послании специалисты призывают уменьшить остроту конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ, в центре которого в данный момент находится украинский конфликт. По их словам, сделать это можно только через гарантии безопасности для всех вовлеченных стран и выстраивание доверия между НАТО и партнерами этой организации, Украиной и Россией и всеми остальными государствами Европы.

Также эксперты указали на необходимость «реанимировать или заново создать» международные форматы переговоров и соглашений, «меры по созданию доверия».

Кроме того, они отметили, что прямые переговоры между США и Россией по-прежнему являются «ключом к решению проблемы».

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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