Лидер Приднестровья заявил, что Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал обвинения в адрес России, с которыми выступила президент Молдавии Майя Санду. Как пишет ТАСС, он заявил, что российские военные остановили в 1992 году развязанный Кишиневом вооруженный конфликт в Приднестровье и тем самым спасли Молдавию от кровопролития.

«Это не агрессия, а принуждение к миру. Если бы войну не остановили, погибли бы еще тысячи людей — из Молдовы, очевидно, гораздо больше, чем из Приднестровья», — заявил Красносельский в эфире телеканала «Первый Приднестровский. По его информации, это произошло, так как напавшая сторона теряет больше.

Он призвал Санду сказать «спасибо» России, которая поступила как миротворец.

«Вошли миротворческие силы, начался миротворческий процесс. Это история», — заключил политик.

Президент Санду заявила в интервью румынскому телеканалу ПРО-ТВ, что Россия в 1992 году направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР. Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья, указала лидер Молдавии.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал о напрасных надеждах на дружеское понимание со стороны «Газпрома» по ситуации с расчетами за газ.