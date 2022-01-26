США может вернуть своих дипломатов из КНР

Власти США готовятся разрешить отъезд американских дипломатов и членов их семей из Китая из-за введенных там строгих мер борьбы с пандемией перед открытием Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Два источника, знакомые с проблемой, сообщили, что посольство США в понедельник направило запрос в Вашингтон для официального утверждения, поскольку Китай ужесточает протоколы сдерживания распространения COVID-19 в преддверии открытия зимних Олимпийских игр», — говорится в публикации.

Один из источников агентства утверждает, что посольство США в Китае провело внутренний опрос, который показал, что до 25% сотрудников и членов семей предпочли бы покинуть Китай как можно скорее.

Ранее в МИД Украины сообщили, что США, Британия, Австралия и Германия планируют эвакуировать членов семей дипломатов и работников посольств из Украины.

В частности, Госдепартамент США санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве.