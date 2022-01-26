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США пригрозили Белоруссии из-за Украины

Госдеп пригрозил Белоруссии «решительным и быстрым ответом» из-за ситуации вокруг Украины

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Depositphotos

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину. Его выступление опубликовано на официальном канале Госдепа на YouTube.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, Североатлантический альянс может пойти на наращивание своих сил в странах, граничащих с Белоруссией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной.

По словам Лукашенко в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил, а также подчеркнул, что вынужден это делать, «потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками».

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