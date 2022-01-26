США раскрыли Украине содержание ответа России по предложениям о безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон уведомил Киев о том, каким будет письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, американская администрация не только проинформировала и ознакомила Украину с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в отчет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.