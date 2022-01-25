Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания

Киев требует извинений от президента Хорватии Зорана Милановича в связи с его высказываниями в адрес Украины, заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В ведомстве заявили о неприемлемости подобных высказываний о «Революции Достоинства» («евромайдан». — прим. ред.), которые «оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего» страны. Также было выражено «глубокое разочарование» из-за утверждений президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности оказания ей помощи «на фоне российской агрессии».

«Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — отмечается в сообщении.

При этом в МИДе подчеркнули, что Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО, сообщает хорватское издание Dnevnik. Он подчеркнул, что в случае перехода конфликта России и Украины в горячую фазу ни один хорватский солдат не останется в Восточной Европе.