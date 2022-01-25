Глава НАТО заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности ЕС. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, НАТО не станет идти на компромиссы с Москвой по фундаментальным вопросам, но альянс готов обсудить взаимный контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Европейского союза.

Столтенберг ранее в январе пообещал предоставить России письменный ответ на предложения Москвы, которые, как утверждается, будут отражать «серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам» и другим вопросам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет отдельного ответа от НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, как и было обещано главой альянса.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.