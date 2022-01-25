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Члены Палаты представителей США отправились в Киев для обсуждения России

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Depositphotos

Делегация американских законодателей отправилась в Брюссель и Киев, чтобы обсудить Россию и европейскую безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Председатель комитета палаты по международным делам Грегори Микс отбыл в составе делегации в Брюссель и Киев», — сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что вместе с ним отправятся отправятся семь демократов и три республиканца из Палаты представителей. Члены делегации встретятся с представителями НАТО, ЕС и стран-членов, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и размещение российских военных на украинской границе и в Белоруссии.

На Украине законодатели планируют встречи с представителями властей и подтвердить поддержку Украине со стороны США.

Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отмечает дипмиссия Соединенных Штатов.

В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

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