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МИД Канады обратился к дипломатам, работающим в Киеве

МИД Канады призвал вывезти из Киева семьи дипломатов

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Канады призвало семьи дипломатов в Киеве временно покинуть страну.

В заявлении говорится, что безопасность канадцев, работающих в представительствах страны, и их семей за границей является главным приоритетом ведомства.

«В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей деятельностью на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи», — говорится в публикации.

Также отмечается, что сотрудники Министерства иностранных дел Канады и посольства Канады в Киеве продолжат внимательно следить за ситуацией.

Ранее информация о том, что Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы нападения России появилась в газете Globe and Mail.

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