Запад подготовил для России «самые тяжелые» санкции из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны договорились ввести против России «самые тяжелые за всю историю санкции» в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Великобритания и ее партнеры готовы «ответить на любую атаку России» на Украину введением скоординированных и жестких санкций, которые будут тяжелее, чем что-либо ранее вводимое в отношении России.

Эти меры западные страны не станут медлить с ужесточением национальных санкций, чтобы «максимизировать их сдерживающий эффект».

Ранее он сообщил, что британское правительство обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT в случае ее «вторжения» на Украину. По его словам, «вторжение» российских войск на Украину станет для России «катастрофой» и «новой Чечней».