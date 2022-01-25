США готовы ввести санкции против России

В Белом дом подтвердили, что готовят санкционные меры против России на случае эскалации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

В качестве мер, в частности, предусмотрен экспортный контроль высоких технологий — это лишит Россию «чего-то, в чем она нуждается и что не может легко заместить», указал представитель Белого дома.

«То, что мы разрабатываем и производим, является существенным вкладом в стратегические амбиции России. Поэтому можно рассматривать эти меры экспортного контроля как торговые ограничения в рамках более широких интересов национальной безопасности США», — заявил чиновник, указав, что эти технологии вносят ключевой вклад в «российские стратегические амбиции».

Ограничения призваны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, оборонный и аэрокосмический комплекс, квантовые компьютеры и др.

Представитель США также добавил, что готовящиеся санкции будут вводить единовременно, без поэтапного наращивания.

Ранее сообщалось, что страны ЕС в контексте ситуации на Украине выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.