Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом пригрозил России санкциями «тяжелее, чем в 2014» 17:42
Суд потребовал заблокировать клип Алены Швец за пропаганду ЛГБТ 17:41
Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на Украину 17:41
Названы самые популярные автомобили в Европе 17:37
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину в Европу 17:27
Даня Милохин не общается с оставившей его в приюте матерью 17:27
Bild: ФРГ пообещала США принять меры по «Северному потоку — 2»... 17:25
Джонсон объяснил невозможность отправки войск НАТО на Украину 17:24
Подразделения 49-й армии ЮВО подняли по тревоге для учений 17:16
Вирусолог Нетесов обеспокоен последствиями для привившегося восемь раз Жириновского 17:16

США готовы ввести санкции против России

США готовят экспортные и финансовые санкции против России на случай эскалации ситуации на Украине

close
100%
Ron Edmonds/AP

В Белом дом подтвердили, что готовят санкционные меры против России на случае эскалации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

В качестве мер, в частности, предусмотрен экспортный контроль высоких технологий — это лишит Россию «чего-то, в чем она нуждается и что не может легко заместить», указал представитель Белого дома.

«То, что мы разрабатываем и производим, является существенным вкладом в стратегические амбиции России. Поэтому можно рассматривать эти меры экспортного контроля как торговые ограничения в рамках более широких интересов национальной безопасности США», — заявил чиновник, указав, что эти технологии вносят ключевой вклад в «российские стратегические амбиции».

Ограничения призваны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, оборонный и аэрокосмический комплекс, квантовые компьютеры и др.

Представитель США также добавил, что готовящиеся санкции будут вводить единовременно, без поэтапного наращивания.

Ранее сообщалось, что страны ЕС в контексте ситуации на Украине выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть