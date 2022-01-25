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Джонсон рассказал, в каком случае Британия ужесточит санкции против России

Премьер Британии Джонсон пригрозил ужесточением санкций против России из-за Украины

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Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «без колебаний» ужесточит санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, передает Reuters.

«Великобритания без колебаний ужесточит санкции против России в ответ на любые действия президента Путина», — сказал он, выступая в парламенте.

Джонсон добавил, что правительство вскоре представит более подробную информацию о возможных санкциях.

Также он подчеркнул, что Великобритания внесет вклад в любые новые развертывания НАТО в случае вторжения России на Украину.

Ранее Джонсон пригрозил России, что ее «вторжение» на Украину обернется для нее «новой Чечней».

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации. Опасения Москвы на этот счет подтверждаются отправкой в Киев британских войск, отметила Захарова.

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Санкции против России
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