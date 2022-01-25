США объяснились перед Киевом после слов Байдена о «незначительном вторжении»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил заверения США в готовности ответить России, какими бы ни были ее действия в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Представители США нас заверили — как в публичных выступлениях, так и в телефонных беседах со мной и другими украинскими представителями, — что США остаются полностью привержены ответу России в случае любого вторжения или вмешательства», — сказал он.

По словам министра, украинская сторона получила такое подтверждение после слов президента США Джо Байдена о том, что «незначительное вторжение» может вызвать противоречия относительно возможной реакции среди союзников по НАТО.

«Мы оставили эту страницу позади», — добавил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают со своими союзниками на восточном фланге НАТО его усиление в связи с возможной эскалацией ситуации на Украине.