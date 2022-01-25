Bloomberg узнал содержание ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности

Американские власти в своем ответе по гарантиям безопасности обозначат сферы, в которых западные страны готовы реагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg.

Как отметило издание, маловероятно, что США будут обсуждать требования России в предметном ключе, однако Вашингтон собирается выразить мнение — как свое, так и западных союзников, — о допустимости реакции на обеспокоенности Москвы. Также они могут отметить готовность к реагированию на действия РФ, вызывающие беспокойство у европейских стран.

В своем ответе США координируют комментарий с представителями ЕС и НАТО, отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет отдельного ответа от НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, как и было обещано главой альянса Йенсом Столтенбергом.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.