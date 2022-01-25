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В Кремле оценили экономическую ситуацию в Чечне

Песков о Чечне: уверены, что нет инвестиционно безнадежных регионов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть определенные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правительство России выделяет Чечне 300 млрд рублей ежегодно и без этих денег республика не продержится и «трех месяцев». Также он отметил, что у региона нет собственного большого дохода, потому что он не занимается нефтедобычей. Чечня, по словам Кадырова, готова добывать нефть и строить нефтеперерабатывающие заводы, однако не может найти инвесторов.

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