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Лукашенко объяснил неадекватные действия Запада успехами Белоруссии

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Shamil Zhumatov/Reuters

Достижения Белоруссии исторически раздражали конкурентов государства, объявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА». По его словам, успехи страны провоцировали Запад на неадекватное поведение и отношение к государству.

«Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси поведение и действия. Однако вопреки санкциям, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на белорусских границах», — пояснил Лукашенко.

С точки зрения президента Белоруссии, на данный момент идет гонка в информационной и технической сферах и государству необходимо быть среди лидеров, так как другого выбора у него нет.

«Мы видим, какие глобальные изменения происходят в информационной и технической сферах. Знания и технологии обновляются стремительно. Кто в этой гонке проиграет — рискует потерять все, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора — мы должны быть среди лидеров <…> Не выбьемся в лидеры, отстанем, остановимся — упадем, затопчут», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил об усложняющейся обстановке на южной границе Белоруссии.

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