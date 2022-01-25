В Киеве заявили о моменте истины в отношениях Украины с ФРГ

Киев и Берлин вошли в момент истины по ряду ключевых вопросов для будущего Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, речь идет о поддержке самых мощных санкций против Москвы со стороны Германии.

«ФРГ сделала очень много с 2014 года для Украины, в том числе для мобилизации санкционного давления, поддержки украинских реформ, украинской экономики <…> И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины, как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом», — добавил Кулеба.

С точки зрения главы МИД Украины, одним из важных аспектов в данном случае является вопрос поставки оружия Киеву, который Берлин блокирует со своей стороны, отказываясь поддерживать соответствующие меры и других стран.

«Есть вопрос предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть никаких разговоров о блокировке Германией чего-то», — заключил Кулеба.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали дату «вторжения» России.