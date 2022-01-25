Конгрессмен от Нью-Джерси пожаловался на своих пророссийских избирателей

Конгрессмен от Нью-Джерси Том Малиновски пожаловался в Twitter на своих избирателей, которые постоянно звонят ему в офис и требуют поддержать позицию России по гарантиям безопасности.

«В мой офис сейчас звонят люди, которые говорят, что следят за Такером Карлсоном и расстроены тем, что мы не поддерживаем Россию в ее угрозах вторжения на Украину, и которые хотят, чтобы я поддерживал «разумные» позиции России», — пишет Малиновски.

Он упомянул ведущего авторской программы на телеканале Fox News Такера Карлсона, которого в американских СМИ часто называют «пророссийским» или «агентом Кремля».

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал республиканцев за поддержку «бессмысленного» конфликта с Россией.

Карлсон обратил внимание на высказывания сенатора Роджера Уикера, который ранее предположил, что использование ядерного оружия следует рассматривать как сдерживающий фактор.