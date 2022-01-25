Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Минпромторг снизил требования по высокой локализации в СПИК 11:16
У Швеции возникли претензии к платежной системе «Золотая корона» 11:16
Раскрыта цена складного смартфона от Google 11:10
Экс-игрок «Торпедо»: допинг проводился по серым схемам, это шло от... 11:07
Яндекс.Еда перестала добавлять пластиковые приборы в заказы 11:06
Дана Борисова опровергла слухи о парике Малахова 11:04
На Украине рассказали о бункере для депутатов Рады 10:59
В Красноярском крае полицейские задержали «вора-сладкоежку» 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступают самые тяжелые последствия... 10:57
Кийосаки предсказал снижение биткоина до $20 тысяч 10:54

Конгрессмен от Нью-Джерси пожаловался на своих пророссийских избирателей

Конгрессмена завалили звонками зрители Fox News с требованием поддержать Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Конгрессмен от Нью-Джерси Том Малиновски пожаловался в Twitter на своих избирателей, которые постоянно звонят ему в офис и требуют поддержать позицию России по гарантиям безопасности.

«В мой офис сейчас звонят люди, которые говорят, что следят за Такером Карлсоном и расстроены тем, что мы не поддерживаем Россию в ее угрозах вторжения на Украину, и которые хотят, чтобы я поддерживал «разумные» позиции России», — пишет Малиновски.

Он упомянул ведущего авторской программы на телеканале Fox News Такера Карлсона, которого в американских СМИ часто называют «пророссийским» или «агентом Кремля».

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал республиканцев за поддержку «бессмысленного» конфликта с Россией.

Карлсон обратил внимание на высказывания сенатора Роджера Уикера, который ранее предположил, что использование ядерного оружия следует рассматривать как сдерживающий фактор.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть