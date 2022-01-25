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В Японии призвали ввести антироссийские санкции

В правящей партии Японии предложили ввести антироссийские санкции в случае нападения на Украину

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Reuters

Члены комиссии по внешней политике Либерально-демократической партии Японии, которая занимает большинство мест в парламенте страны, высказались за введение санкций против России, если она нападет на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

«Присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — говорится в сообщении.

На заседании также присутствовали представители МИД. Они заявили, что при разработке антироссийских санкций будут тесно сотрудничать с США.

Ранее восемь сенаторов от демократической и республиканской партий США провели переговоры по изменению законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Обсуждалось внесение поправок, позволяющих предоставить Украине больше помощи для укрепления безопасности и наделить президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям.

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