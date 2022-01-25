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Лидеры стран НАТО пригрозили России «карательным мерами»

Лидеры стран НАТО пообещали России «беспрецедентный пакет санкций» в случае вторжения на Украину

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РИА «Новости»/Reuters

Лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам видеоконференции с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО, сообщает ТАСС.

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — говорится в заявлении.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до этого сказал, что Лондон должен «дать четко понять Кремлю», что «вторжение» станет для России «катастрофическим шагом» — «болезненным, жестоким и кровавым делом». По словам британского премьера, новый конфликт в случае возникновения станет «новой Чечней».

Однако глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет — к такому выводы главы МИД стран ЕС пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ночь на 24 января Государственный департамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Боррель не увидел особых причин для эвакуации дипломатов, однако ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию и Великобританию, начали работу по возвращению персонала домой. Эвакуацию также начала Австралия.

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