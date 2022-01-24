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США в случае эскалации на Украине не смогут эвакуировать своих граждан

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Ron Edmonds/AP

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон в случае эскалации на Украине не сможет эвакуировать из страны своих граждан. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, правительство США не сможет осуществить эвакуацию американских граждан, так как Россия может атаковать Украину «в любой момент». Поэтому гражданам страны следует рассмотреть возможности своими силами покинуть страну, добавил он.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Об этом говорится в заявлении Госдепа, которое приводит Reuters.

Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

До этого сообщалось, что США могут начать вывозить из Киева неосновной персонал посольства и членов семей дипломатов уже в понедельник. Официально Госдепартамент заявляет, что проводит «тщательное планирование» на случай эскалации конфликта. Подготовку к эвакуации, по неофициальным данным, также начали Германия и Великобритания.

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