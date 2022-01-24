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Военные в Буркина-Фасо объявили о перевороте

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Joe Penney/Reuters

Военные в Буркина-Фасо распустили правительство и парламент, а также закрыли границы. Об этом сообщает Reuters.

Жителям по телевидению объявили о военном перевороте в стране. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли, он пережил попытку убийства.

Организовавший мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба заявил, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».

Ранее президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными, которые подняли мятеж в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата. Предполагается, что глава государства содержится на одной из армейских баз.

В Буркина-Фасо на нескольких армейских базах 23 января произошел мятеж военных. По данным французской радиостанции RFI, мятежники требуют отставки действующего президента.

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